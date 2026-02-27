Siamo andati provare Pepe Barra Italiana il nuovo brand di Langosteria

Abbiamo provato Pepe Barra Italiana, il nuovo brand di Langosteria, il ristorante di pesce di Milano. L'imprenditore di Langosteria si è associato a uno chef stellato con un passato in Giappone. Il risultato è un progetto che unisce creatività e tradizione, portando in tavola piatti che combinano sapori italiani e influenze orientali. La proposta si distingue per la sua originalità e attenzione ai dettagli.

Cosa succede se l'imprenditore di Langosteria, il miglior ristorante di pesce milanese incontra uno chef stellato con uno splendido curriculum in Giappone? Qualcosa di bello, anzi di buono. Enrico Buonocore, proprietario del gruppo con insegne anche a Paraggi, Parigi, St. Moritz e presto Londra, aveva un sogno: lavorare con uno chef delle alte cucine. E quando ha incontrato Luca Fantin, che aveva appena lasciato l'hotel Bulgari di Tokyo, si è presentata l'occasione per realizzarlo. Così è nato il nuovo progetto, Pepe Barra Italiana, dove si mangia al bancone, come in Spagna, con un menù indiscutibilmente italiano e poche regole: stile informale e conviviale, materia prima supersonica, ricette golose. Pepe: come è il nuovo ristorante di Langosteria a MilanoPepe, il nuovo ristorante di Langosteria: 48 coperti solo ai banconi Buonocore ha mantenuto la promessa.