Pepe | come è il nuovo ristorante di Langosteria a Milano

Pepe, il nuovo ristorante di Langosteria a Milano, ha aperto le sue porte offrendo piatti semplici ma raffinati. La cucina porta la firma dello chef Luca Fantin, tornato dal Giappone, che prepara le sue creazioni direttamente al bancone. I clienti possono assaporare specialità che uniscono tradizione italiana e tecniche asiatiche. L’ambiente intimo e curato invita a una cena diversa dal solito. Molti già prenotano per scoprire questa novità gastronomica in città.

Pepe, il nuovo ristorante di Langosteria: 48 coperti solo ai banconi Buonocore ha mantenuto la promessa. Pepe è la prima «barra italiana» termine che figura anche nell'insegna: unisce al concetto spagnolo del bancone con sgabelli - centrale soprattutto nei bar à tapas - alla proposta di cucina diretta, sostanzialmente popolare, senza esercizi di stile o ricerca nell'impiattamento. Il luogo, pur richiamando il calore, degli altri due locali del gruppo nel palazzo con entrata da Corso Matteotti 9 - ossia Langosteria Montenapoleone e Langosteria Ally's Bar - ha un design tutto suo, caratterizzato da tre banconi, per dodici posti ciascuno, e una serie di contro barre che invece di affacciarsi sulla cucina si affacciano sul centro di Milano e un piccolo bar dedicato con una carta dei cocktail dedicata ai classici della mixology italiana, e una selezione speciale di amari.🔗 Leggi su Vanityfair.it

