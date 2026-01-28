L’ex Pci Chicco Testa | Meloni tiene la barra dritta con Schlein e Conte saremmo andati a gambe all’aria

Chicco Testa non ha dubbi: con Schlein e Conte al governo, secondo lui, la situazione sarebbe peggiorata. L’ex parlamentare e manager italiano dice che Giorgia Meloni tiene la barra dritta, mentre con gli altri due leader si sarebbe rischiato il caos. La sua opinione arriva dopo che il segretario dell’Anm Rocco Maruotti ha scritto un post, poi cancellato, in cui collegava la riforma Nordio ai fatti di Minneapolis, e Testa lo definisce “una follia pura”.

Una «follia pura». Così Chicco Testa, manager di primissima linea nel panorama italiano ed ex parlamentare Pci e Pds, giudica il post, poi cancellato, con cui il segretario dell’Anm Rocco Maruotti metteva in relazione la riforma Nordio con i fatti di Minneapolis. E, confermando il suo Sì al referendum, mette in guardia, come molti altri, dagli effetti di lunga durata che la politicizzazione della campagna referendaria da parte dell’ Anm rischiano di avere sul corpo della magistratura. «Temo che comunque finisca il referendum, l’atteggiamento assunto dall’Associazione nazionale magistrati porterà a una eredità molto negativa», dice, avvertendo che «c’è un corpo di magistrati che sta perdendo la dignità del ruolo che gli appartiene. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ex Pci Chicco Testa: «Meloni tiene la barra dritta, con Schlein e Conte saremmo andati a gambe all’aria» Approfondimenti su Chicco Testa Carrarese Calabro tiene la barra a dritta: "Servirà concentrazione contro il Sudtirol" Nei sondaggi politici Meloni sotto il 30%, Schlein in sofferenza, Conte tiene Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Chicco Testa Argomenti discussi: Io, ex Pci, voterò Sì. Follia il post di Maruotti, non ha dignità per l'Anm; La nascita della Sinistra indipendente, i fighetti ante litteram della politica. Io, ex Pci, voterò Sì. Follia il post di Maruotti, non ha dignità per l'AnmL'ex parlamentare di sinistra Chicco Testa: Vedo questi magistrati ingaggiarsi in battaglie politiche faziose ... ilgiornale.it L'innovazione non sia contro i poveriC'è il dogma della transizione energetica. E c'è poi la realtà dei tanti poveri disgraziati che non riescono a pagare le bollette sempre più care. «Ecco - afferma Chicco Testa, ex presidente Enel e ... ilgiornale.it La nascita della Sinistra indipendente, i “fighetti ante litteram” della politica Episodio 22 – Loro facevano le bizze su tutto, noi, il Partitone, eravamo costretti alla disciplina. Era un modo per far respirare la politica del PCI senza far crollare l’impalcatura ideologic - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.