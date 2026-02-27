Si sono incatenati Sanremo 2026 scoppia la protesta davanti all’Ariston

Nella serata di oggi, davanti al Teatro Ariston a Sanremo, alcune persone si sono incatenate in segno di protesta. La notizia, diffusa dall’agenzia La Presse, riferisce che l’azione si è verificata poche ore prima dell’inizio della nuova puntata del Festival. La protesta ha coinvolto diversi manifestanti radunati nella zona, attirando l’attenzione dei presenti e dei media.

“Ci sono persone incatenate vicino al Teatro Ariston”. La notizia, riportata dall’agenzia La Presse, racconta di una protesta esplosa a poche ore dall’inizio della nuova puntata del Festival di Sanremo. A pochi passi dall’ingresso del teatro, in Corso Matteotti, un gruppo di manifestanti ha messo in scena un’azione eclatante che ha attirato l’attenzione di curiosi, forze dell’ordine e addetti ai lavori. Il Festival, da sempre sotto i riflettori mediatici, è spesso diventato anche una vetrina per rivendicazioni sociali e proteste di diverse categorie. Negli anni si sono viste manifestazioni di lavoratori precari, iniziative ambientaliste, flash mob contro il caro vita e contestazioni legate a vertenze territoriali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026: balneari incatenati contro Bolkenstein a pochi passi da AristonUn piccolo gruppo di balneari ha organizzato una protesta su Corso Matteotti a Sanremo, a pochi passi dall’Ariston.

Borse di studio universitarie a Bari: la Regione Puglia garantisce l’erogazione entro gennaio 2026 dopo la protesta degli studenti incatenati davanti all’enteDue studentesse dell’associazione Cambiare Rotta si sono incatenate nella mattina del 15 dicembre davanti alla sede barese dell’Adisu, l’Agenzia per...

Sanremo, balneari incatenati contro la Bolkenstein a pochi passi dall'AristonLa protesta è mirata a dire no alla messa a bando delle concessioni balneari, come le nuove direttive europee imporrebbero anche agli stabilimenti italiani ... rainews.it

Sanremo. Migliaia di persone si sono riversate in via Matteotti, nel cuore di Sanremo, dopo aver visto la storia lanciata da Fedez sul proprio profilo Instagram, che ieri aveva dato appuntamento ai suoi fans al civico 141 della “vasca”, a pochi passi dal teatro Ari - facebook.com facebook