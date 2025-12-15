Borse di studio universitarie a Bari | la Regione Puglia garantisce l’erogazione entro gennaio 2026 dopo la protesta degli studenti incatenati davanti all’ente
Dopo la protesta degli studenti incatenati, la Regione Puglia ha assicurato l’erogazione delle borse di studio universitarie a Bari entro gennaio 2026. La mobilitazione, avvenuta il 15 dicembre davanti alla sede dell’Adisu di Bari, ha portato all’attenzione le difficoltà degli studenti nel ricevere i fondi necessari per il diritto allo studio.
Due studentesse dell'associazione Cambiare Rotta si sono incatenate nella mattina del 15 dicembre davanti alla sede barese dell'Adisu, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia. L'articolo . Orizzontescuola.it
Bari, universitari si incatenano davanti alla sede Adisu: «Borse di studio in ritardo»
Gli universitari si incatenano, 'borse di studio in ritardo' - A suscitare le proteste è "il grave ritardo nell'erogazione delle borse di studio" che comporta costi certe volte insostenibili. rainews.it
Universitari incatenati a Bari, ‘le borse di studio saranno erogate entro inizio 2026’ - Lo annuncia Antonella De Renzo, coordinatrice dell’associazione degli studenti universitari baresi Cambiare Rotta, al termine dell’ ... trmtv.it
Bari, studenti si incatenano: “Borse di studio Adisu in ritardo” I fondi provengono da un bando europeo e non è possibile indicare una data certa per l’erogazione. “La situazione crea difficoltà economiche per spese affitti, trasporti e vita quotidiana” - facebook.com facebook