Sanremo 2026 | balneari incatenati contro Bolkenstein a pochi passi da Ariston

A Sanremo, alcuni balneari hanno deciso di protestare incatenandosi su Corso Matteotti, a pochi passi dal teatro Ariston. La manifestazione è stata organizzata da un piccolo gruppo di operatori del settore che si sono radunati per esprimere il loro dissenso. La protesta si è svolta senza incidenti, attirando l'attenzione dei passanti e delle persone presenti in città.

Un piccolo gruppo di balneari ha organizzato una protesta su Corso Matteotti a Sanremo, a pochi passi dall’Ariston. Due di loro, riconducibili al gruppo ‘Balneatori incazzati’, si sono incatenati a un lampione della luce, mentre gli altri, una decina in tutto, hanno esposto alcuni striscioni, recanti la scritta ‘No Bolkestein’ e ancora ‘Via i balneari, dentro le lobby. Questa è la Bolkenstein’. La protesta è infatti mirata a dire no alla messa al bando delle concessioni balneari, come invece le nuove direttive europee imporrebbero anche agli stabilimenti italiani. Nel tentativo di far arrivare il proprio messaggio a quante più persone possibile, il gruppo ha deciso di mettere in scena la protesta in uno spazio adiacente al balconcino da cui, poco dopo, Fedez e Masini si sono affacciati per cantare alcune canzoni e salutare i fan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026: balneari incatenati contro Bolkenstein a pochi passi da Ariston Carlo Cracco sbarca a Roma: nel 2026 apre Viride a pochi passi da Montecitorio. Ecco cosa aspettarsiLo chef stellato proporrà un menù che unisce i grandi classici romani alle sue celebri ricette, in un contesto storico di prestigio Dopo anni di... Sanremo 2026, ecco chi è il finalista di “Sarà Sanremo” Nicolò Filippucci: da “Amici” al sogno dell’AristonDi certo Nicolò Filippucci, comunque vada la Finale di “Sarà Sanremo” che decreta i due giovani su sei che passeranno alle Nuove Proposte del...