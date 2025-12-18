Il Natale dei ragazzi e ragazze del centro per i disturbi dello spettro autistico

Nel cuore del centro per i disturbi dello spettro autistico del distretto 39 dell’Asl Napoli 2 Nord, i ragazzi e le ragazze hanno creato un Natale speciale. Un gesto di affetto e creatività per condividere lo spirito natalizio, portando gioia e speranza a tutti. Questo momento è un esempio di come l’arte e il cuore possano unire, rendendo il Natale ancora più significativo e autentico.

© Teleclubitalia.it - Il Natale dei ragazzi e ragazze del centro per i disturbi dello spettro autistico Un Brindisi per augurare buon Natale interamente realizzato dai ragazzi e le ragazze che frequentano il centro per i disturbi dello spettro autistico distretto 39 dell'Asl Napoli 2 Nord. Un momento importante che s'inserisce in un lavoro continuativo nel corso del programma di diversi laboratori Il centro lavora in sinergia con gli altri 13 nuclei .

