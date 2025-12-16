Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili | la cerimonia di premiazione dei decani
Giovedì 18 dicembre alle ore 15,30 si terrà presso la CCIAA di Salerno la cerimonia di premiazione dei decani iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, un evento che celebra la loro importante presenza e ruolo nella professione, all’interno di una suggestiva cornice nel Salone del Genovesi in via Roma 29.
"Ci auguriamo –dice il presidente Soave – che accoglierli ufficialmente nel nostro Ordine in concomitanza con l'omaggio ai decani sia di buon auspicio per le loro carriere".
