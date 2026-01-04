Jazz Winter Camp si alza il sipario Workshop e corsi aperti a tutti

Il Jazz Winter Camp di Bussero, promosso dall’associazione Cemm, apre le sue porte per un fine settimana dedicato a workshop e corsi di jazz. L’evento si svolge presso la sede di via Bologna, offrendo a musicisti di ogni livello l’opportunità di approfondire le proprie competenze in un ambiente professionale e accogliente. Un’occasione per appassionati e professionisti di condividere esperienze e arricchire il proprio percorso musicale.

di Barbara Calderola BUSSERO In Martesana torna la grande musica, ieri, prima giornata del " Jazz Winter Camp " organizzato dall'associazione Cemm di Bussero, una full immersion nel fine settimana nella sede del gruppo, in via Bologna. Teoria, strumento, aula e musica d'insieme, una tradizione che prosegue fra workshop e corsi aperti a tutti i musicisti (professionisti e amatori) e agli studenti iscritti ai Conservatori, alle scuole di musica e agli istituti musicali di alta formazione. Una tre giorni curata da nomi celebri e docenti della scena nazionale: fra gli altri il batterista Tony Arco, il bassista Dario Deidda, il sassofonista Pietro Tonolo, il chitarrista Walter Donatiello, il pianista Valerio Silvestro e la cantante Loredana Lubrano.

