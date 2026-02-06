San Vito Jazz dal 7 al 28 marzo 2026

La città di San Vito al Tagliamento si prepara a festeggiare i vent’anni di San Vito Jazz. Dal 7 al 28 marzo, quattro sabati consecutivi, il festival anima le strade con musica dal vivo e concerti. Gli organizzatori promettono un’edizione speciale, ricca di artisti e sorprese, per celebrare due decenni di musica e passione.

San Vito Jazz festeggia vent'anni di attività con un'edizione speciale, in programma a San Vito al Tagliamento nei quattro sabati del mese di marzo. Il festival, diretto da Flavio Massarutto, celebra il traguardo del ventennale con un cartellone che unisce grandi protagonisti del jazz contemporaneo e progetti originali ideati appositamente per l'occasione. L'edizione numero 20 è stata presentata questa mattina nella Sala Kugy della sede udinese della Regione Friuli Venezia Giulia. All'incontro sono intervenuti, oltre al direttore artistico, l'assessore alla Vitalità del Comune di San Vito al Tagliamento Andrea Bruscia, il presidente dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia Fabrizio Pitton e il direttore Alberto Bevilacqua.

