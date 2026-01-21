Diego e quel messaggio agli amici | Vado a fare soldi facili in Svizzera Si indaga sui giorni in cui il 14enne ritrovato ha fatto perdere le sue tracce

Diego, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è scomparso per nove giorni, suscitando preoccupazione tra familiari e amici. Durante questo periodo, ha inviato un messaggio ai suoi amici affermando di voler fare soldi facili in Svizzera. Ora, dopo il ritrovamento, si indaga sui motivi della sua fuga e sui giorni in cui ha fatto perdere le proprie tracce.

Ha fatto perdere le sue tracce per nove giorni, mentre la sua famiglia, residente a San Giovanni Lupatoto, nel veronese, viveva ore di angoscia. D., 14enne, è stato trovato oggi in un poliambulatorio a Milano, una casa di comunità, in via Livigno. Sta bene, e ora la madre lo ha raggiunto in questura. Ma si cerca di capire come abbia trascorso questi ultimi giorni e se qualcuno lo ha aiutato. «Aveva cercato generi di prima necessità in un supermercato». Una cosa sembra certa: il 14enne aveva cercato generi di prima necessità in un supermercato del capoluogo lombardo. Lo ha riferito, da Verona, il comandante provinciale dei Carabinieri, Claudio Papagno, che ha svolto le indagini.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Diego B. scomparso e ritrovato, l'sms agli amici: «Vado a Milano e in Svizzera a fare soldi facili». Dov'è stato per 9 giorni?

Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio agli amici su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». La mamma in QuesturaÈ stato ritrovato il 14enne scomparso, in buone condizioni.

