All' Omnia Center di Prato caccia all' affare con la vendita dei pacchi smarriti

All’Omnia Center di Prato, i pacchi smarriti vengono venduti a prezzi scontati. La vendita si svolge dal 2 all’8 marzo 2026, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare oggetti vari trovati nel centro senza rintracciare i proprietari. Questa iniziativa attrae molti visitatori, curiosi di scoprire le occasioni nascoste tra gli articoli abbandonati. La vendita si svolge in un’area dedicata del centro commerciale, creando un’opportunità di shopping alternativa.

Dal 2 all'8 marzo 2026, il centro commerciale OmniaCenter, a Prato, sarà la nuova destinazione per tutti gli appassionati di shopping eco-responsabile e conveniente. Il format di vendita è semplice e coinvolgente: nessuno sa cosa c'è dentro il pacco fino all'acquisto, trasformando lo shopping in una vera e propria caccia al tesoro. I pacchi sono venduti “a peso” a prezzi molto convenienti. I visitatori del pop-up possono acquistare quanti chili di pacchi smarriti desiderano e scoprire quali tesori si nascondono all'interno: articoli high-tech? Abbigliamento di marca? Calzature? Orologi pelletteria? Cosmetici? Gadget? Videogiochi? “È sempre divertente ed emozionante”, commenta Killian Denis, cofondatore di King Colis.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

