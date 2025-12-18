Pacchi smarriti rivenduti a peso e a sorpresa | King Colis arriva a Piacenza
Preparati a una sorpresa unica: King Colis sbarca a Piacenza con i suoi pacchi smarriti rivenduti a peso e a sorpresa. Un’opportunità per vivere un’esperienza emozionante e misteriosa, già apprezzata da migliaia di appassionati in tutta Europa. Vieni a scoprire un modo originale e divertente di trovare qualcosa di speciale, lasciandoti conquistare dall’incertezza e dalla magia di ogni pacco.
Il nuovo anno si apre con un invito alla scoperta: King Colis arriva a Piacenza portando con sé la magia dei pacchi misteriosi che ha già affascinato migliaia di visitatori in tutta Europa. Dal 5 all’11 gennaio, nella piazza centrale della Galleria Commerciale Borgo FaxHall, di fronte al negozio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
