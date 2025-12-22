Il Tar conferma la chiusura di tre case famiglia legittima l’ordinanza comunale dopo le ispezioni sanitarie
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha confermato la piena legittimità dei provvedimenti di chiusura per tre case famiglia emessi dal Comune di Riccione lo scorso novembre. La decisione giunge a seguito del ricorso presentato dal gestore di tre strutture del territorio, il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
