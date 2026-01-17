Pontili Assonautica il Tar sospende l’ordinanza del Comune per lo sgombero dei natanti

Il Tar di Lecce ha sospeso temporaneamente l’ordinanza del Comune di Gallipoli che ordinava lo sgombero dei natanti, in seguito ai controlli della capitaneria di porto. La decisione permette di mantenere temporaneamente in essere le imbarcazioni interessate, in attesa di ulteriori valutazioni legali. La questione riguarda le misure adottate dall’amministrazione comunale e le implicazioni per i soggetti coinvolti nel settore nautico locale.

I giudici della prima sezione del tribunale amministrativo hanno accolto la richiesta dei legali dell’associazione che avevano chiesto la sospensione degli effetti dell’ordinanza scaturita dai verbali elevati dalla capitaneria di porto. “Nessun pericolo immediato per la navigazione” GALLIPOLI – Il giudice delegato della prima sezione del Tar di Lecce, Silvio Giancaspro, ha concesso la sospensione temporanea degli effetti dell’ordinanza del Comune di Gallipoli che, dopo i controlli e la comunicazione della capitaneria di porto, aveva intimato alla sezione locale dell’Assonautica di procedere allo sgombero dei natanti e di parte dei posti barca non autorizzati e al ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

