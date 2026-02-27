picchetto alla fedex tensioni con la polizia

Questa mattina a Modena, davanti allo stabilimento FedEx di via Germania, si sono verificati scontri tra i manifestanti dei Si Cobas e le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Il picchetto organizzato dai lavoratori ha portato a tensioni con la polizia, che ha mantenuto il controllo della situazione. La situazione si è protratta per alcuni momenti prima che intervenissero le forze dell’ordine per disperdere la protesta.

Modena, 27 febbraio 2026 – Tensioni questa mattina davanti allo stabilimento della FedEx di via Germania tra i Si Cobas e la polizia in tenuta antisommossa. Da alcuni giorni è in corso uno sciopero, in difesa di un lavoratore che, riferisce il sindacato, "dopo 17 anni di lavoro, sempre sotto appalto, non riesce più a sollevare pacchi sopra i 10kg. Tanto è bastato per licenziarlo". La stessa situazione - sottolineano sempre i Si Cobas - sta avvenendo in altre filiali Fed Ex dove è in corso la mobilitazione. Questa mattina la polizia è intervenuta per far allontanare i lavori in picchetto che si erano sdraiati anche in strada con l'intento di bloccare i camion in uscita dall’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

