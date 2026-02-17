Brescia-Roma | la sfida clou della quarta giornata in A2 femminile

Mercoledì 18 febbraio, Brescia e Roma si sfidano in una partita che può cambiare le sorti della classifica della A2 femminile. La partita si gioca al Palazzetto dello Sport di Brescia, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti fondamentali per la corsa promozione. È una sfida che, più di altre, promette emozioni e colpi di scena, attirando l’attenzione di tanti appassionati.

Mercoledì 18 febbraio si concentra l'attenzione sulla Pool Promozione A2 Tigotà, con la quarta giornata di gare che propone incontri decisivi per la classifica e per la corsa alle zone playoff. La serata si apre con la capolista Valsabbina Millenium Brescia in casa, mentre le altre squadre in corsa tenteranno di accrescere punti e margini rispetto al gruppo di testa e al gruppo immediatamente alle proprie spalle. partita in programma alle ore 20.00, presso il pala george. arbitri: Testa Antonio, Galletti Denise. video check: Mischi Francesco. in programma alle ore 20.30. arbitri: Marani Azzurra, Proietti Deborah.