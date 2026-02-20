Brescia-Costa Volpino | il big-match della Pool Promozione A2 femminile
Brescia e Costa Volpino si sfidano in uno dei match più attesi della quinta giornata della Pool Promozione A2 femminile. La partita si gioca per decidere chi avanza con più fiducia nella corsa verso la promozione e coinvolge entrambe le formazioni che puntano a migliorare la propria posizione in classifica. La gara si svolge in un palazzetto gremito di tifosi, pronti a sostenere le proprie giocatrici fino all’ultimo punto. La sfida tra queste due squadre prosegue senza esclusione di colpi.
Si aprono le sfide della quinta giornata d’andata della pool promozione della Serie A2 Tigotà, con l’attenzione concentrata sui duelli che possono definire l’assetto della classifica. Le motivazioni delle squadre in vetta si rischiarano, tra confronti diretti e messe in campo di grande intensità, in un turno ricco di opportunità e indicatori di solidità tecnico-tattica. Il big match della giornata mette di fronte la Valsabbina Millenium Brescia e la Cbl Costa Volpino al PalaGeorge. Brescia prosegue una striscia positiva di 12 successi consecutivi, mentre Volpino, a sei punti di distanza ma con una partita in meno, arriva dall’espulsione interna contro Busto Arsizio.🔗 Leggi su Mondosport24.com
