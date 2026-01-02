Superlega senza respiro | Trento sfida Civitanova Perugia riceve Milano nella prima giornata del 2026

La prima giornata del 2026 di Superlega maschile si apre con due incontri chiave: Trento affronta Civitanova, mentre Perugia riceve Milano. Questa fase della stagione, a pochi giorni dai quarti di finale di Coppa Italia, richiede attenzione nella gestione delle energie e una buona tenuta mentale. La sfida tra le principali squadre si inserisce in un contesto di grande intensità, dove ogni risultato può influenzare le successive strategie di campionato.

La 14ª giornata di Superlega maschile inaugura il 2026 senza concedere respiro, arrivando a soli tre giorni di distanza dai quarti di finale di Coppa Italia e inserendosi in una fase della stagione in cui gestione delle energie, profondità della rosa e tenuta mentale diventano fattori determinanti. Il campionato si ripresenta con una classifica cortissima in alto e con una zona medio-bassa sempre più compressa, in cui ogni set può fare la differenza. In vetta continuano a viaggiare Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia, entrambe a 32 punti, seguite da una Rana Verona che resta in piena corsa e da un gruppo di inseguitrici che comprende Modena, Civitanova, Milano e Piacenza.

