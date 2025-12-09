Prima Categoria Savarna concreto Savio pari e rimpianti contro il Fontanelice
Nel girone F di Prima Categoria, il Savarna conferma la propria solidità con una vittoria nel derby contro il Cotignola, mantenendo il secondo posto. La classifica si mantiene serrata con il Copparo che si aggiudica il titolo d’inverno, mentre il Fontanelice si ferma a pari e rimpianti. La stagione si avvia verso i suoi momenti decisivi.
Non perde il passo, il Savarna, nel girone F di Prima, anzi: di Lorenzo Fancello (41’ st, in foto) vince 1-0 il derby col Cotignola e resta secondo col Bando vittorioso, avvicinandosi a -5 dal Copparo – campione d’inverno con un turno d’anticipo – fermato sul 2-2 (36’ pt Ceroni (St), 4’ st R. Innocenti (St), 6’ st Secli, 38’ st Fornasier) da un’ottima Stella Rossa che ha il rammarico di sprecare il doppio vantaggio. Bene l’Only Sport, corsaro 1-2 (1’ pt Mambelli (F), 13’ pt rig. Morelli, 32’ st Bellenghi) nell’altro derby in casa del Frugesport caduto dopo il vantaggio lampo di Mambelli. Doppio pari per le ravennati invischiate in zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
