Roma Primavera, sfida d’alta quota a Milano Dopo aver pareggiato 0-0 contro il Genoa sabato scorso al Tre Fontane, i giovani romanisti guidati da Federico Guidi si preparano per affrontare l’Inter in trasferta domenica 15 febbraio alle ore 11. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica. La differenza la farà la determinazione dei ragazzi romanisti, decisi a riscatto dopo il pari con il Genoa.

Dopo non esser andati oltre allo 0 a 0 in casa contro il Genoa sabato scorso al Tre Fontane, i ragazzi allenati da Federico Guidi affronteranno l’ Inter in trasferta domenica 15 Febbraio alle ore 11. Uno scontro di alta classifica che vede i nerazzurri inseguire i giallorossi secondi in classifica ma che distano soltanto tre punti dai milanesi. Roma al momento al secondo posto sul tabbellone, superata dalla Fiorentina proprio nella scorsa giornata, viola che però primeggiano con un solo punto di distacco. A Milano l’Inter avrà la possibilità di agganciare i giallorossi con una vittoria ma che in caso di sconfitta vedrebbe i capitolini allungare a +6. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Primavera, sfida d’alta quota a Milano

Approfondimenti su roma primavera

La sedicesima giornata del campionato di serie B nazionale propone uno scontro tra le prime quattro in classifica.

Ultime notizie su roma primavera

Argomenti discussi: Primavera | A Martorano la sfida con l’US Cremonese; Primavera 1, la Roma non sfonda: 0-0 contro il Genoa; Roma e Genoa, polveri bagnate: Guidi manca l'allungo sul Parma; Pianeta 'Galletti': la Primavera fa visita alla Ternana - SSC Bari.

LIVE - Primavera, Roma-Parma 0-1: giallorossi fuori dalla Coppa ItaliaLa squadra di Guidi non riesce a mettere in difficoltà gli avversari, che all'88' vanno in gol con Balduzzi e ottengono l'accesso alla semifinale ... ilromanista.eu

Primavera, Guidi: Anche in Coppa Italia vogliamo essere protagonistiIl tecnico della Roma ha parlato alla vigilia della sfida dei quarti di finale col Parma: Sappiamo che sarà una sfida veramente difficile e complicata ... ilromanista.eu

#CoppaItalia #Primavera I Top &Flop di #Roma-#Parma - facebook.com facebook

Roma Primavera, De Marzi: "Importante non subire gol quando non si riesce a segnare. La parata nel finale Tutto istinto" #ASRoma #ASRomaPrimavera x.com