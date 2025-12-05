Strage bus Mestre chiusa inchiesta su incidente che causò 22 morti e 14 feriti | 7 dirigenti comunali accusati di omicidio crollo colposo e lesioni
Sette persone, all'epoca dei fatti tutti dirigenti presso il Comune di Venezia, sono state accusate di "negligenza, imprudenza e imperizia" per non aver operato le corrette misure di controllo e manutenzione al guardrail Sette dirigenti comunali indagati per omicidio colposo, crollo colposo e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
STRAGE DEL BUS DI MESTRE: CHIUSE LE IDNAGINI, 7 INDAGATI - La Procura di Venezia ha chiuso in queste ore l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus di Mestre, precipitato dal cavalcavia di Marghera nel 2023: i funzionari c
