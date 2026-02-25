Carabinieri arrestano turista in escandescenza e gli chiedono 100mila euro di danni | indagati per estorsione

Nel verbale di fermo i 4 carabinieri avevano affermato di essere stati colpiti con calci pugni e l'uomo è finito così a processo per resistenza e lesioni, ma hanno fatto anche una richiesta di risarcimento di 100mila euro. Il 49enne ha affermato di essere stato picchiato senza motivo e presentato una contro denuncia con video e testimoni e i militari risultano ora indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Operazione “Fenus”, nel Nisseno i carabinieri arrestano 4 persone per usura ed estorsione

Imprenditore rapinato davanti a casa dal finto turista, via l’orologio da 100mila euro

Temi più discussi: Accoltella un turista inglese a Tenerife e poi rientra a casa: arrestato dai Carabinieri di Cirò Marina; Cortina 2026: i carabinieri salvano una turista e blindano la sicurezza dei Giochi; Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere; Accoltella un turista inglese a Tenerife e poi rientra a casa in Calabria: arrestato un ventenne.

Italiano ruba un cellullare e accoltella turista inglese a Tenerife: arrestato in CalabriaNelle prime ore del 19 febbraio 2026, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, in provincia ... msn.com

Scippa una turista in centro a Firenze, arrestato dopo inseguimento del maritoScippo a una turista in centro a Firenze: arrestato un uomo dopo l’inseguimento del marito della vittima in via Nazionale ... gonews.it

#Napoli- Minorenni incontrollati, Carabinieri arrestano 2 ragazzini e ne denunciano 1. Inseguimenti a 150km orari. "Mamma non lo sa" "Non lo dite a papà" #Cronaca #Minorenni #Inseguimento #NonloditeaPapà #Carabinieri #NanoTV - facebook.com facebook