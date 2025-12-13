Quali sono i nomi in gioco per le primarie del Pd e chi non le vuole fare

Le primarie del Pd e le tensioni nel centrosinistra sono al centro del dibattito politico attuale. La rottura tra Azione e gli altri partiti potrebbe influenzare le strategie future e le imminenti elezioni, mentre i sondaggi indicano una possibile conferma dei progressisti. In questo contesto, si analizzano i nomi in gioco e le dinamiche che potrebbero determinare il futuro politico del paese.

La rottura tra Azione e il resto del centrosinistra sul tanto annunciato rimpasto di gunta può avere ripercussioni sulle prossime elezioni? La domanda è più che lecita, visto che il sondaggio di Bidimedia anticipato proprio da MilanoToday Dossier dà i progressisti verso un’agevole conferma, a. Milanotoday.it

