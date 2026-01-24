Serie C Dhelios a caccia di conferme in campo contro la capolista Olimpia Pallavolo Bagnara

L’Amaro Dhelios torna in campo per un nuovo turno casalingo della Serie C maschile. La squadra di mister Roberto Daquino affronta la capolista Olimpia Pallavolo Bagnara, con l’obiettivo di confermare i miglioramenti e proseguire nel percorso di crescita. Una sfida importante per gli amaranto, che desiderano dimostrare il loro valore davanti al proprio pubblico in questa occasione.

Coppa regionale Calabria, in campo con onore: la Dhelios cede 1-3 alla capolista Olimpia BagnaraNella prima giornata della Coppa regionale Calabria “Memorial Giancarlo Naso”, l’Amaro Dhelios affronta con impegno e determinazione l’Olimpia Bagnara, capolista della Serie C maschile.

