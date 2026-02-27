Serie A 2025-2026 calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky 27 - 28 - 29 - 30 giornata
La Serie A 2025-2026 prevede la trasmissione delle partite su DAZN e Sky con anticipi e posticipi distribuiti su quattro giornate, dalla 27 alla 30. La programmazione generale delle partite si svolgerà in specifici slot orari, con gli anticipi del venerdì alle 20 e le altre partite suddivise tra i vari giorni della settimana. La scelta degli orari e delle piattaforme coinvolge diverse squadre e match di campionato.
La 27ª giornata apre venerdì 27 febbraio con Parma – Cagliari alle 20.45. Il sabato pomeriggio propone Como – Lecce alle 15.00 e Verona – Napoli alle 18.00, prima del serale Inter – Genoa condiviso tra DAZN e Sky. Domenica spazio a Cremonese – Milan alle 12.30, Sassuolo – Atalanta alle 15.00, Torino – Lazio alle 18.00 in co-esclusiva e al grande appuntamento serale Roma – Juventus. Il lunedì chiudono Pisa – Bologna alle 18.30 e Udinese – Fiorentina alle 20.45, anch’essa trasmessa su DAZN e Sky. Nemmeno il tempo di respirare e martedì 3 marzo comincia il programma delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa: apre Como-Inter, alle 21.00, seguita mercoledì alla stessa ora da Lazio-Atalanta. 🔗 Leggi su Digital-news.it
