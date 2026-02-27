Serie A 2025-2026 calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky 27 - 28 - 29 - 30 giornata

La Serie A 2025-2026 prevede la trasmissione delle partite su DAZN e Sky con anticipi e posticipi distribuiti su quattro giornate, dalla 27 alla 30. La programmazione generale delle partite si svolgerà in specifici slot orari, con gli anticipi del venerdì alle 20 e le altre partite suddivise tra i vari giorni della settimana. La scelta degli orari e delle piattaforme coinvolge diverse squadre e match di campionato.