Serie A 2025-2026 calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky 21 - 22 - 23 - 24 giornata

La Serie A 2025-2026 presenta il calendario con anticipi e posticipi delle giornate 21-22-23-24, trasmessi in diretta su DAZN e Sky. Mentre si avvicina l’assegnazione del titolo di Campione d’inverno, la Lega Calcio ha definito il programma delle partite a cavallo di gennaio, compresi i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, offrendo una panoramica completa delle prossime settimane di calcio italiano.

In attesa di capire chi si aggiudicherà il simbolico titolo di Campione d’inverno, Lega Calcio Serie A guarda avanti con anticipi e posticipi di ventitreesima e ventiquattresima giornata in programma a cavallo di gennaio e il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 20252026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti: Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN). Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN). Domenica: 1 anticipo alle ore 12. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky 21 - 22 - 23 - 24 giornata Leggi anche: Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A 23ª 24ª giornata: quando giocano i bianconeri di Spalletti. Date e orari ufficiali Leggi anche: Serie A, anticipi e posticipi 23ª e 24ª giornata: date, orari e dove vedere in tv le partite. Il programma ufficiale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il calendario dei nerazzurri: i prossimi appuntamenti; Titolo Campione d’Italia 2025/2026, il calendario e il regolamento; Il calendario con i recuperi della 16^ giornata di Serie A; Leon-Milan Futuro 0-3, Serie D 2025/2026: il report. Serie A 2025/26, anticipi e posticipi della 23^ e 24^ giornata: date, orari e programmazione televisiva - La Lega Serie A ha diramato anticipi, posticipi e programmazione televisiva della 23^ e 24^ ... fantamaster.it

Serie A, il calendario, gli orari, e i dettagli dei prossimi appuntamenti del campionato italiano e della sfida tra Lazio ed il Genoa - Serie A, il calendario, gli orari, e i dettagli dei prossimi appuntamenti del campionato italiano e della sfida tra Lazio ed il Genoa La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmaz ... lazionews24.com

Calendario Serie A, la squadra di Pisacane pronta ad accogliere il Verona per una partita delicatissima: i dettagli sulla prossima giornata - Calendario Serie A, la squadra di Pisacane pronta ad accogliere il Verona per una partita delicatissima: i dettagli sulla prossima giornata Ufficiali anche gli anticipi e i posticipi che riguardano il ... cagliarinews24.com

Serie A, il calendario della 23ª e 24ª giornata: date e orari delle partite del Cagliari x.com

La Lega Serie A ha diramato il calendario del Bologna FC 1909 con anticipi e posticipi di 23° e 24° giornata: ecco quando giocheranno i rossoblù facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.