Serena Brancale si prepara a salire sul palco di Sanremo con una canzone dedicata a sua madre. La cantante porterà in finale un vestito che aveva comprato con lei, un ricordo speciale. La canzone, intitolata “Qui con me”, nasce proprio dall’amore e dai legami familiari. Brancale ha spiegato di aver scritto la pezzo pensando a sua madre, e di volerla onorare anche con l’abito che indosserà durante la serata finale.

Un vestito della madre. Una canzone, “Qui con me”, dedicata proprio a lei. Una donna che è madre e una donna che è figlia. Serena Brancale torna al Festival di Sanremo e lo fa nella maniera più intima. Guardarsi dentro, attraversare il passato, trovare il coraggio di cantarlo. «Sarò senza orpelli - racconta - non sarà l’immagine che trainerà il brano, ma il contrario». Dopo “Anema e core” molti si aspettavano un’altra festa. «L’anno scorso lo era dopo 10 anni dal mio primo Sanremo. Quest’anno volevo tornare alle origini. Ho mandato a Conti due brani: questa lettera a mia madre (scomparsa nel 2020, ndr) e un brano più folk. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Serena Brancale: «A Sanremo porto una ballad scritta per mia madre. In finale indosserò un suo vestito, l'avevamo comprato insieme»

