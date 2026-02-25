Sanremo 2026 Serena Brancale chi è | gli esordi l’amore e la morte della mamma

Serena Brancale si presenta a Sanremo 2026 portando il brano 'Anema e core', un pezzo che nasce dal suo percorso artistico e personale. La cantante ha iniziato la carriera con esibizioni nei locali e ha affrontato momenti difficili, tra cui la perdita della madre. La sua partecipazione al festival rappresenta un passo importante per la sua crescita professionale e personale. La sua presenza nel cast dei 30 artisti coinvolge anche il pubblico più fedele.

(Adnkronos) – Serena Brancale è una dei 30 protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l'artista porterà sul palco del Teatro Ariston è 'Anema e core'. Questo è per l'artista l'esordio in gara tra i big alla kermesse canora a 10 anni dalla sua esibizione al Festival di Sanremo 2015, nella sezione Nuove Proposte con 'Galleggiare'. Serena Brancale, classe 1989, è nata a Bari da mamma musicista e papà ex calciatore. Sin da piccola segue lezioni di musica classica, teatro e a 14 anni recita nel film 'Mio Cognato' di Alessandro Piva. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

