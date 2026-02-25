Serena Brancale scoppia in lacrime dopo l’esibizione a Sanremo 2026 | il pianto per la canzone dedicata alla mamma scomparsa – VIDEO

Serena Brancale si commuove profondamente dopo aver cantato una canzone dedicata alla madre scomparsa, causando un pianto improvviso sul palco del Teatro Ariston. La cantante si è lasciata andare alle lacrime, coprendosi il volto, mentre il pubblico reagiva con applausi intensi. La sua emozione ha catturato l’attenzione di tutti, creando un momento di grande intimità e sincerità durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Momenti di commozione sul palco del Teatro Ariston nella prima puntata del Festival di Sanremo 2026. Al termine della sua esibizione, Serena Brancale si è lasciata andare a un pianto liberatorio, portandosi le mani al volto per nascondere le lacrime e scatenando un caloroso e lunghissimo applauso sia da parte del pubblico in sala che della sala stampa. Il brano “Qui con me” e il ricordo della madre. A scatenare la forte reazione emotiva dell’artista è stato il peso e il significato intimo del brano portato in gara al 76esimo Festival. La canzone, intitolata Qui con me, è infatti una struggente dedica alla madre, scomparsa nel 2020. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Qui con me, la canzone di Serena Brancale che fa piangere le mamme (e parla a chi ha perso una madre)Quando diventiamo genitori, certe canzoni ci toccano in un punto profondissimo, quello in cui paura di perdere e desiderio di proteggere si intrecciano. A Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me ... nostrofiglio.it

Debutto tra memoria e novità: applausi a Serena Brancale, omaggi a Baudo, momenti teneri con Pausini e Can Yaman. Il momento più potente è quello con Gianna Pratesi, 105 anni, che ricorda di aver votato per la Repubblica nel 1946 - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Prima 'classifica' del Festival: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Ma è una classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, frutto del voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. #Radio1 @SanremoR x.com