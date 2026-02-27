Serena Brancale chi è la sorella Nicole che dirige per lei l’orchestra sul palco di Sanremo 2026

Nicole Brancale, sorella di Serena, è la direttrice d’orchestra che sul palco di Sanremo 2026 ha affiancato la cantante. È una delle poche donne a dirigere un’orchestra in Italia e ha sette anni in più rispetto a Serena. Le due sono state viste insieme durante l’evento, creando un momento di grande attenzione. Nicole ha portato sul palco la sua esperienza nel settore musicale.

Nicole Brancale è nata a Bari nel 1982. Ha sette anni più di Serena ed è tra le poche direttrici d’orchestra in Italia. Come Serena, è figlia di Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana scomparsa nel 2020, e di Agostino Brancale, ex calciatore di Serie C. Si è diplomata al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e ha intrapreso la carriera di insegnante di pianoforte. Sposata e madre di due figli, oggi è una professionista affermata. A raccontare il legame con la sorella cantante è stata la stessa Nicole nello studio di Verissimo: «Io scoppio di orgoglio ogni volta che la guardo. È la donna della mia vita». Per Serena,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

