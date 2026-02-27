Nicole Brancale, sorella di Serena, è la direttrice d’orchestra che sul palco di Sanremo 2026 ha affiancato la cantante. È una delle poche donne a dirigere un’orchestra in Italia e ha sette anni in più rispetto a Serena. Le due sono state viste insieme durante l’evento, creando un momento di grande attenzione. Nicole ha portato sul palco la sua esperienza nel settore musicale.

Nicole Brancale è nata a Bari nel 1982. Ha sette anni più di Serena ed è tra le poche direttrici d’orchestra in Italia. Come Serena, è figlia di Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana scomparsa nel 2020, e di Agostino Brancale, ex calciatore di Serie C. Si è diplomata al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e ha intrapreso la carriera di insegnante di pianoforte. Sposata e madre di due figli, oggi è una professionista affermata. A raccontare il legame con la sorella cantante è stata la stessa Nicole nello studio di Verissimo: «Io scoppio di orgoglio ogni volta che la guardo. È la donna della mia vita». Per Serena,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Serena Brancale, chi è la sorella Nicole, che dirige per lei l’orchestra sul palco di Sanremo 2026

Leggi anche: Chi è Nicole, la sorella di Serena Brancale che dirige l’orchestra a Sanremo 2026

Chi è Nicole Brancale, il Maestro d'orchestra che dirige la sorella Serena a Sanremo 2026Anche quest'anno, per la sua seconda partecipazione in gara al Festival di Sanremo, Serena Brancale ha deciso di farsi accompagnare in questa...

Serena Brancale Intervista Sanremo 2026 Qui con me

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Serena Brancale, la cantante di Qui con me in gara a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Serena Brancale chi è: dagli esordi alla morte della mamma. Testo e significato del brano 'Qui con me'; Serena Brancale a Sanremo 2026: a chi è dedicata Qui con me; Qui con me di Serena Brancale, il significato del testo a Sanremo 2026.

Serena Brancale, chi era la mamma: la morte e il dolore nella canzone a SanremoUn momento catartico per Serena Brancale, che trasforma il suo dolore in musica: tutto sul ricordo della madre scomparsa, la canzone che porta a Sanremo e il ruolo della sorella. libero.it

Sanremo 2026, chi era la mamma di Serena Brancale. Il post commovente: Sei sempre qui con meBrancale, che nella classifica della terza serata della kermesse canora è risultata nella top 5, ha affidato ai social parole intense che richiamano proprio il testo del brano ... dire.it

Serena Brancale si commuove in conferenza stampa raccontando il rapporto con la madre Maria scomparsa sei anni fa. A lei è dedicata Qui con me, il brano in gara al Festival di Sanremo. L’articolo completo di Stefania Saltalamacchia al link qui sotto https: - facebook.com facebook

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci @FQMagazineit x.com