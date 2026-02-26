Chi è Nicole Brancale il Maestro d' orchestra che dirige la sorella Serena a Sanremo 2026

Nicole Brancale, musicista e maestra d’orchestra, sta preparando la propria partecipazione a Sanremo 2026, dirigendo la sorella Serena durante l’evento. Con un percorso accademico di alto livello, si è diplomata con lode al Conservatorio Piccinni di Bari e da anni si occupa di orchestrare e dirigere spettacoli. La sua carriera si sta consolidando come una delle figure più interessanti nel panorama musicale italiano.

Anche quest'anno, per la sua seconda partecipazione in gara al Festival di Sanremo, Serena Brancale ha deciso di farsi accompagnare in questa avventura dall'amata sorella Nicole Brancale, direttrice d'orchestra e già al fianco di Serena nel 2025, quando ha fatto cantare e ballare il teatro Ariston e il pubblico a casa con la sua Anema e core. Il ritorno di Serena all'Ariston nel 2026 è ancora più importante, sia per lei che per la sorella Nicole: il brano in gara, Qui con me, è una lettera d'amore alla madre delle due musiciste, Maria De Filippis, scomparsa nel 2020. "Ora mi sento pronta perché sono passati sei anni, mentre nei primi anni dopo la sua scomparsa non lo ero affatto: avrei pianto, mi sarei sentita non all’altezza di parlarne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nicole Brancale è la sorella di Serena Brancale, direttrice d'orchestra durante la sua esibizione al Festival di Sanremo 2026.

