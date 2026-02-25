Chi è Nicole la sorella di Serena Brancale che dirige l’orchestra a Sanremo 2026

La musica in casa Brancale è un affare di famiglia. In tanti conoscono Serena, che a Sanremo 2025 ha fatto ballare tutta l'Italia con la sua Anema e core e l'anno dopo ha fatto commuovere il paese con Qui con me, dedicata alla madre scomparsa nel 2020. A dirigerla, in entrambe le occasioni, c'era la sorella maggiore Nicole, Maestro e docente al conservatorio di Bari. Nicole Brancale, chi è la sorella di Serena Mentre Serena Brancale scalava le classifiche e calcava il palco di Sanremo con la sua loop station e i suoi ritmi urban, la sorella Nicole ha sempre mantenuto una rotta profondamente legata allo studio accademico. Classe 1982, Nicole è sette anni più grande di Serena e si avvicina al mondo della musica, insieme alla sorella, fin da bambina grazie a sua madre, Maria De Filippis, musicista di origini italo-venezuelane scomparsa nel 2020. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2026, Serena Brancale piange dopo la canzone sulla madre Maria De Filippis davanti alla sorella NicoleSerena Brancale si commuove e piange durante la sua esibizione a Sanremo 2026, dopo aver dedicato una canzone alla madre Maria De Filippis.

"La canzone di Sanremo è per mia madre che non c'è più. Mia sorella sarà la mia direttrice d'orchestra". Parla Serena BrancaleSerena Brancale annuncia che la sua canzone a Sanremo è dedicata a sua madre, che non c’è più.

L'intervista a Serena Brancale - Festival di Sanremo 2026

Temi più discussi: Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, chi è la sorella Nicole che dirige l'orchestra; Chi è Nicole Rossi che conduce Sotto Sanremo; Nicole Rossi a Sotto Sanremo: chi è, carriera e vita privata; Chi è Nicole Junkermann, la contessa-imprenditrice tedesca che ha condotto Epstein fino al cuore del governo britannico.

Nicole Brancale, chi è la sorella Serena Brancale/ Abbiamo esaudito il desiderio di nostra madre MariaNicole Brancale è la sorella maggiore di Serena Brancale. Le due sono molto unite e la morte della madre li ha legate ulteriormente. ilsussidiario.net

Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, chi è la sorella Nicole che dirige l'orchestraRealizzato (per la seconda volta) il sogno di mamma Maria, scomparsa nel 2020, e a cui la cantante dedica il brano Qui con me ... elle.com

"Ci ho messo sei anni, è una cosa che mi ferisce ancora" Serena Brancale scoppia in lacrime sul palco dell'Ariston. Il motivo dietro il pianto di ieri sera - facebook.com facebook

SANREMO | I top e i flop della prima serata. Tra i migliori la signora Gianna, Ermal Meta e Serena Brancale. #ANSA x.com