Serata Cover Sanremo Sal Da Vinci in coppia con Zarrillo favorito per i ' bookie' | le quote

Stasera il palco dell’Ariston ospiterà la tradizionale serata Cover, evento molto atteso del Festival di Sanremo. Tra i protagonisti, Sal Da Vinci e Zarrillo sono stati annunciati in coppia, con quest’ultimo considerato favorito dai bookmaker. Le quote scommesse indicano le preferenze del pubblico e degli scommettitori per questa fase della manifestazione.

La gara quest'anno sembrerebbe essere più accesa che mai, con i nomi inizialmente dati per favoriti che vedono scendere le loro chance di vincere la serata dei duetti Il palco dell'Ariston si prepara ad accogliere uno dei momenti più amati del Festival: la serata Cover. La gara quest'anno sembrerebbe essere più accesa che mai, con i nomi inizialmente dati per favoriti che vedono scendere le loro chance di vincere la serata dei duetti. La scena di oggi è, infatti, alquanto complicata con Sal Da Vinci che si preparerebbe a tatuare la sua vittoria in coppia con Michele Zarrillo: la possibilità che sul palco dell'Ariston questa sera sbocci "Una rosa blu" è data a 3,50, secondo le quote Sisal. Sal Da Vinci (con Michele Zarrillo) e Ditonellapiaga (con TonyPitony) si giocano la vittoria Sanremo, la scalata di Sal Da Vinci mette paura ai big: può vincere? I bookie ora ci credono SANREMO, ITALY - FEBRUARY 24: Sal Da Vinci attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 24, 2026 in Sanremo, Italy. Sal Da Vinci a Sanremo 2026: una storia che arriva da lontano. Chi vincerà la serata delle Cover? Per i boomakers Sal Da Vinci se la gioca con Ditonellapiaga Sal Da Vinc, la sorpresa assoluta di questa edizione, è il favorito numero 1 dagli esperti di scommesse per la serata di stasera. Il cantante napoletano canterà Cinque giorni insieme a Michele ... Serata cover all'Ariston, Sal Da Vinci sceglie Cinque giorni: il significato dietro la canzone Un incontro di voci e emozioni: Sal Da Vinci e Michele Zarrillo rivisitano Cinque giorni sul palco di Sanremo 2026.