Sanremo la scalata di Sal Da Vinci mette paura ai big | può vincere? I bookie ora ci credono

Durante la terza serata di Sanremo, Sal Da Vinci ha ricevuto una standing ovation dal pubblico e si è posizionato tra i favoriti alla vittoria. I bookmaker ora mostrano un crescente interesse verso la sua performance, considerando la possibilità che possa aggiudicarsi il premio finale. La sua presenza tra i concorrenti più apprezzati si sta facendo notare tra gli addetti ai lavori e gli scommettitori.

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 24: Sal Da Vinci attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 24, 2026 in Sanremo, Italy. (Photo by D.VenturelliGetty Images) Nella terza serata il cantante napoletano ha conquistato la standing ovation del pubblico del Teatro Ariston entrando di diritto tra i favoriti per la vittoria Di fronte alla standing ovation che gli ha riservato il pubblico del Teatro Ariston, Sal Da Vinci ha concluso in lacrime la sua esibizione nella terza serata. Oramai idolo dei presenti in sala, il cantante melodico napoletano è diventato uno dei favoriti per il successo. E allora scopriamo le quote Sal Da Vinci vincitore Sanremo 2026 nella finale in programma sabato 28 febbraio alle ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

