Corte d’Appello di Firenze | negato a una vedova l’uso del seme del marito defunto

Il seme del marito defunto non può essere usato della vedova per procreare. Nonostante che ciò fosse stato scritto nel testamento. E’ questa, in sintesi, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze su un caso di procreazione medicalmente assistita, o Pma, post mortem. L’istanza della donna è stata quindi respinta e il liquido seminale si avvia . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

