Giugliano minacce a un carabiniere | stangata del Gip 14 condanne fino a 18 anni per il clan Mallardo

Il tribunale di Napoli ha emesso pesanti condanne in un processo abbreviato riguardante il clan Mallardo, culminato con 14 condanne fino a 18 anni di reclusione. La sentenza è arrivata dopo un procedimento che ha coinvolto numerosi imputati e ha evidenziato il contrasto alle attività criminali della cosca.

Si è concluso con pesanti condanne il processo celebrato con rito abbreviato davanti al Gip del Tribunale di Napoli, che nella giornata di ieri, venerdì 12 dicembre 2025 ha emesso la sentenza nei confronti di 14 imputati coinvolti in un vasto procedimento penale. La giudice Carla Bianco, al termine dell'udienza camerale, ha riconosciuto le responsabilità .