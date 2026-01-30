Sospeso l’autista che ha cacciato il bambino dal bus perché senza biglietto ‘olimpico’ Disumano è abbandono di minore

Un autista di un bus a Belluno ha fatto scendere un bambino di 11 anni perché senza biglietto “olimpico”. L’autista è stato sospeso, ma il caso ha scatenato molte polemiche. In tanti considerano il suo comportamento disumano, un vero e proprio abbandono di minore. Il bambino ha dovuto camminare per sei chilometri sotto la neve, e ora si chiede come possa essere successo.

Belluno, 30 gennaio 2026 – Non si placa la tempesta sul caso dell'11enne fatto scendere dal pullman e costretto a camminare per 6 chilometri sotto la neve a causa del biglietto "sbagliato". La vicenda, avvenuta martedì sulla statale tra Vodo di Cadore e San Vito, ha travalicato la cronaca locale diventando un caso politico e giudiziario. Mentre l'autista è stato sospeso in via precauzionale dalla ‘Dolomiti bus’ che ha avviato una inchiesta interna, come riporta oggi il Corriere del Veneto. La famiglia del ragazzino ha deciso di passare alle vie legali. Inverno al bivio: dopo le piogge insistenti torna davvero il freddo artico? Date e previsioni meteo di febbraio in Emilia-Romagna La querela dei genitori: "Abbandono di minore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La mamma dell’11enne che è stato fatto scendere dal bus senza biglietto racconta che il suo bambino tremava e fatica a camminare tra neve e gelo.

Un bambino di undici anni è stato costretto a scendere dal bus sotto la neve e a percorrere a piedi sei chilometri in montagna, con il freddo sottozero.

