L’autista che ha cacciato dal bus l’11enne senza biglietto si scusa | Ho sbagliato mi fa male il cuore

L’autista Salvatore Russotto si scusa per aver fatto scendere un bambino di 11 anni dal suo bus nel Bellunese. L’uomo, 61 anni, ammette di aver sbagliato e dice che gli dispiace molto. Ricorda di aver agito d’istinto e ora si rende conto che avrebbe dovuto gestire la situazione diversamente, senza lasciar il ragazzino al freddo. La vicenda ha suscitato molta attenzione, e lui stesso confessa che gli fa male il cuore pensarci ancora.

Parla Salvatore Russotto, 61enne autista di Dolomitibus, che lunedì scorso nel Bellunese ha fatto scendere dal mezzo che stava guidando un bambino di soli 11 anni, lasciandolo al freddo e al gelo: "A pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia".🔗 Leggi su Fanpage.it

Un autista sospeso si scusa pubblicamente dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi nella neve.

La mamma dell’11enne che è stato fatto scendere dal bus senza biglietto racconta che il suo bambino tremava e fatica a camminare tra neve e gelo.

Bambino fatto scendere dal bus, l'autista: «Gli ho detto che quel biglietto non era valido ed è sceso. Ho sbagliato, mi scuserei anche in ginocchio»BELLUNO - «Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». Salvatore Russotto, 61 ... corriereadriatico.it

