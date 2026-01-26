Beto Juve i bianconeri hanno avanzato la prima proposta per il centravanti | la risposta dell’Everton e la posizione di Comolli

La Juventus ha presentato la prima proposta per il trasferimento di Beto dall’Everton, chiedendo un prestito dell’attaccante ex Udinese. La risposta del club inglese e la posizione di Comolli, dirigente coinvolto nella trattativa, sono ancora da definire. Questa operazione rappresenta un passo importante nel mercato bianconero in vista della prossima stagione.

Beto Juve, i bianconeri hanno chiesto il prestito dell’ex Udinese all’Everton. Ma il club inglese ha rispedito la proposta al mittente. Il calciomercato invernale entra nel vivo e il nome di Beto è diventato improvvisamente il fulcro delle trattative sull’asse Torino-Liverpool. La dirigenza bianconera, alla ricerca disperata di un vice-Vlahovic che possa garantire fisicità e profondità all’attacco di Spalletti, aveva individuato nell’ex attaccante dell’Udinese il profilo ideale. Tuttavia, secondo le informazioni di Ya??z Sabuncuo?lu, l’offerta di prestito della Juventus per Beto dell’Everton è stata respinta categoricamente dal club inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

