La Juventus ha presentato la prima proposta per il trasferimento di Beto dall’Everton, chiedendo un prestito dell’attaccante ex Udinese. La risposta del club inglese e la posizione di Comolli, dirigente coinvolto nella trattativa, sono ancora da definire. Questa operazione rappresenta un passo importante nel mercato bianconero in vista della prossima stagione.

Beto Juve, i bianconeri hanno chiesto il prestito dell’ex Udinese all’Everton. Ma il club inglese ha rispedito la proposta al mittente. Il calciomercato invernale entra nel vivo e il nome di Beto è diventato improvvisamente il fulcro delle trattative sull’asse Torino-Liverpool. La dirigenza bianconera, alla ricerca disperata di un vice-Vlahovic che possa garantire fisicità e profondità all’attacco di Spalletti, aveva individuato nell’ex attaccante dell’Udinese il profilo ideale. Tuttavia, secondo le informazioni di Ya??z Sabuncuo?lu, l’offerta di prestito della Juventus per Beto dell’Everton è stata respinta categoricamente dal club inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Beto Juve, i bianconeri hanno avanzato la prima proposta per il centravanti: la risposta dell’Everton e la posizione di Comolli

Bernardo Silva Juve, i bianconeri hanno preso una decisione: la posizione di Comolli sul portogheseLa Juventus ha preso una decisione riguardo al trasferimento di Bernardo Silva, facendo chiarezza sulla posizione di Comolli e sulle possibilità di ingaggiarlo.

Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesiIl Crystal Palace ha ufficialmente risposto alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: En-Nesyri-Juventus non si fa, le possibili alternative: Mateta, Zirkzee, Beto e gli attaccanti seguiti sul mercato; ? La Juve non molla Mateta e spunta Beto! Le idee per l’attacco; Juventus, le alternative a En-Nesyri: offerto Beto, gli aggiornamenti su Mateta e Zirkzee; Beto Juve, i bianconeri tornano sul vecchio pallino in attacco: è tra le alternative ad En-Nesyri! La lista completa degli obiettivi.

Juventus, le alternative a En-Nesyri: offerto Beto, gli aggiornamenti su Mateta e ZirkzeeIl preferito della Juventus da tempo è Jean-Philippe Mateta, per il quale ci sono state delle nuove chiamate agli intermediari nella serata di ieri come rivelato da Fabrizio Romano, ma arrivare al ... calciomercato.com

En-Nesyri-Juventus non si fa, le possibili alternative: Mateta, Zirkzee, Beto e gli attaccanti seguiti sul mercatoChiellini ha confermato che En-Nesyri è saltato e non arriverà alla Juventus nel mese di gennaio. Ora per i bianconeri ci sono le solite, vecchie, alternative. goal.com

Spalletti ha chiesto uno alla Hojlund, intanto alla Juventus sarebbe stato proposto l'ex Udinese Beto Sarà la volta buona per il ritorno in Italia del guineense facebook

Rispunta #Beto per l’attacco La #Juve torna sul vecchio pallino x.com