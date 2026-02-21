Rugby Sei Nazioni 2026 | l’Italia sfida la corazzata Francia a Lille azzurri a caccia dell’impresa

L’Italia di Gonzalo Quesada affronta domani la Francia a Lille, una sfida decisiva nel terzo turno del Sei Nazioni 2026. La partita si svolge in un momento di grande attesa, poiché i padroni di casa sono ancora imbattuti e puntano alla vittoria finale. Gli azzurri cercano di sorprendere la squadra francese, che domina il torneo con prestazioni convincenti. La sfida promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Si disputa domani pomeriggio il match che concluderà il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2026 e l’Italia di Gonzalo Quesada sarà ospite della Francia, l’unica formazione ancora imbattuta e a punteggio pieno, e chiara favorita per la vittoria finale nel torneo. Una sfida che appare la più dura e difficile per gli azzurri, che dovranno essere perfetti per provare a spaventare i Bleus. I precedenti e le statistiche non sorridono all’Italia: la Francia è imbattuta in casa contro gli azzurri nel Sei Nazioni e non perde contro Lamaro e compagni da 16 confronti, numeri che raccontano la dimensione della sfida.🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Rugby, impresa storica dell’Italia al Sei Nazioni: battuta la Scozia nella prima gara

Rugby, i convocati dell’Italia per il Sei Nazioni: azzurri al lavoro a VeronaIl commissario tecnico Gonzalo Quesada ha annunciato i convocati dell’Italia rugby per il raduno di Verona, in preparazione al Sei Nazioni 2026.

