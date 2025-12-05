Cena dei veleni Chiara Frontini a processo | Lo affronterò con serenità Avanti si vada nel lavoro per Viterbo
“Sono certa che il dibattimento e il procedimento giudiziario faranno completa chiarezza confermando la totale infondatezza dell'ipotesi di reato”. La sindaca Chiara Frontini interviene in merito alla decisione della Corte d'appello che ha disposto il rinvio a giudizio per la prima cittadina e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
