Votato il bilancio il centrodestra ritrova l' unità ma senza Forza Italia a cui Frontini approva tutti gli emendamenti

Dopo il voto sul bilancio, il centrodestra si mostra unito nel Consiglio comunale di Viterbo, segnando un importante passo avanti. Frontini approva tutti gli emendamenti, rafforzando la coesione dell’opposizione e delineando un nuovo scenario politico per la città. Un momento che sottolinea il cambiamento e l’importanza del dialogo tra le forze di maggioranza e opposizione.

Consiglio comunale di Viterbo dedicato al bilancio di previsione che segna un punto di svolta per l’opposizione: per la prima volta, infatti, il centrodestra si presenta compatto. Fratelli d’Italia, Lega, Per il Bene Comune, Fondazione, Udc e Forza Italia (ma solo nell'anima di Giulio Marini). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

