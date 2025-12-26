Il volontariato è l’arma contro l’indifferenza | un Natale di valori condivisi tra l' associazione Dino Amadori e Croce Rossa
Un messaggio forte sul valore del volontariato. L’Associazione Dino Amadori ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine alla Croce Rossa Italiana per aver reso possibile la presentazione dell’associazione in occasione del Natale, in un contesto definito “di alto valore umano e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
