Il volontariato è l’arma contro l’indifferenza | un Natale di valori condivisi tra l' associazione Dino Amadori e Croce Rossa

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio forte sul valore del volontariato. L’Associazione Dino Amadori ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine alla Croce Rossa Italiana per aver reso possibile la presentazione dell’associazione in occasione del Natale, in un contesto definito “di alto valore umano e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

il volontariato 232 l8217arma contro l8217indifferenza un natale di valori condivisi tra l associazione dino amadori e croce rossa

© Forlitoday.it - "Il volontariato è l’arma contro l’indifferenza": un Natale di valori condivisi tra l'associazione Dino Amadori e Croce Rossa

Leggi anche: Giovani alla scoperta dei valori del volontariato: al via il percorso della Croce rossa italiana

Leggi anche: Prevenzione e salute a scuola: nel 2026 debutta il nuovo progetto dell’associazione Dino Amadori

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.