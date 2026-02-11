Canada donna entra in una scuola uccide 10 persone poi si toglie la vita | ignoto il movente

Una tragedia scuote il Canada. Una donna ha aperto il fuoco in una scuola secondaria di Tumbler Ridge, uccidendo dieci persone e ferendone almeno 27. Poi si è tolta la vita. Ancora nessuna spiegazione sul movente di questa strage improvvisa. Le forze dell’ordine stanno investigando senza sosta per capire cosa sia successo e perché.

La sparatoria di massa è avvenuta in una scuola secondaria e in un edificio residenziale a Tumbler Ridge, in Canada: 10 le vittime accertate e almeno 27 i feriti. Tra i morti anche la sospetta assalitrice.

