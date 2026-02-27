Scoppia una nuova guerra Il Pakistan attacca i Talebani | Hub del terrorismo

Il Pakistan ha lanciato attacchi contro aree di Kabul e altre zone dell’Afghanistan, pochi ore dopo un attacco transfrontaliero attribuito alle forze afghane. Le operazioni militari sono state confermate dalle autorità pakistane, che hanno definito l’azione come risposta a quella appena avvenuta. La tensione tra i due Paesi si è intensificata con questa escalation di scontri.

Pakistan e Afghanistan di nuovo in guerra. Islamabad ha colpito Kabul e altre aree del Paese poche ore dopo un attacco transfrontaliero attribuito alle forze afghane. L'ennesima escalation tra due vicini instabili che, solo l'anno scorso, avevano firmato un cessate il fuoco mediato da Qatar. Ieri sera, giovedì 26 febbraio, secondo il governo talebano unità afghane hanno attaccato le truppe di frontiera pakistane in rappresaglia per precedenti raid aerei mortali. All'alba di oggi, almeno tre esplosioni sono state avvertite a Kabul. Nessuna conferma immediata su obiettivi e vittime. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha alzato i toni: le forze armate, ha detto, sono pronte a "schiacciare" gli aggressori e il Paese è "spalla a spalla" con l'esercito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

