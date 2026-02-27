Attacco di jet pakistani su Kabul nuova escalation nella guerra tra talebani e Pakistan | l’esplosione e la raffica di mitra nella capitale afgana

Un attacco di jet pakistani ha colpito Kabul, segnando un’ulteriore escalation tra i due Paesi. L’esplosione e il fuoco di mitra si sono verificati nella capitale afgana, poche ore dopo che i talebani avevano annunciato un’offensiva lungo il confine. La situazione si intensifica in un contesto già segnato da tensioni e scontri tra le parti.

Jet Pakistani avrebbero colpito la capitale afgana Kabul, poche ore dopo l’annuncio da parte del governo talebano di aver lanciato un’offensiva di confine contro il Pakistan. Come riferito dai giornalisti dell’Afp presenti nella capitale afghana, una forte esplosione è stata preceduta dal passaggio di almeno un aereo in volo sulla città ed è stata seguita da raffiche di colpi d’arma da fuoco. Scontri al confine Pakistan-Afghanistan. Le due parti in conflitto forniscono versioni radicalmente diverse sulle perdite inflitte. Un portavoce del governo pachistano sostiene che nei combattimenti siano stati uccisi 72 combattenti talebani afghani e oltre 120 feriti, mentre il Pakistan, stando a quanto riporta la Bbc, dichiara due propri soldati morti e tre feriti. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra Ucraina, missili russi su Kiev nella notte: niente luce e riscaldamento nella capitaleLa Russia ha lanciato un altro pesante attacco contro la capitale dell'Ucraina: droni e missili hanno colpito Kiev, causando quattro morti e...

Pakistan, Isis rivendica l'attentato suicida nella capitale: 31 mortiL'esplosione ha colpito i fedeli mentre stavano svolgendo la preghiera del venerdì all'interno dell'imambara (un sito che a differenza di una moschea...

