Nuovi scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan | ci sono almeno quattro morti

Tra ieri e questa mattina si sono verificati nuovi scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan, nei pressi della città afghana di Spin Boldak. Non si hanno ancora dettagli circa l’episodio, e i due Paesi si sono accusati a vicenda di avere iniziato a sparare; secondo le autorità, almeno quattro persone avrebbero perso la vita. Rapporti sempre più tesi tra Pakistan e Afghanistan. I rapporti tra le due nazioni sono tesi da tempo e sembra che, soprattutto negli ultimi mesi, la situazione stia ulteriormente degenerando. Il governo del Pakistan accusa i talebani, di nuovo al potere dal 2021, di offrire protezione al TPP, un gruppo terroristico militare pakistano che ha compiuto diversi attentati nel Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nuovi scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan: ci sono almeno quattro morti

