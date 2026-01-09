Tumori al seno scoperte mutazioni più ‘cattive’ dei geni Jolie | riducono sopravvivenza

Nuove ricerche evidenziano che alcune mutazioni dei geni Brca1 e Brca2, comunemente associate al tumore al seno, possono influenzare in modo diverso la prognosi. Non tutte le variazioni genetiche presenti in questi geni comportano gli stessi rischi, e alcune sono più aggressive di altre. Questi risultati sottolineano l’importanza di un’analisi dettagliata per una migliore comprensione delle caratteristiche del tumore e delle opzioni terapeutiche.

(Adnkronos) – Non tutte le mutazioni dei geni Brca1 e Brca2 – noti al grande pubblico come 'geni Jolie' – hanno lo stesso impatto sul tumore al seno. Alcune sono associate a una prognosi peggiore e a una riduzione della sopravvivenza, mentre altre sembrano influenzare meno negativamente l’evoluzione della malattia. A dimostrarlo, per la prima . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Tumori: oncologo De Laurentiis, ‘più sopravvivenza per cancro seno in stadio iniziale’ Leggi anche: Tumori, cancro seno precoce: terapie orali migliorano sopravvivenza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tumori seno e ovaio, test genetici e accesso: le richieste di Fondazione AIOM; Tumori del sangue scoperta la variante genetica che riduce il rischio. Tumore al seno. Scoperte mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 più “cattive” - Irccs Ospedale Policlinico San Martino e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, pubblicata su Annals of Oncology c ... quotidianosanita.it

Mutazioni BRCA e tumore al seno, ricercatrici Unimore contribuiscono a descrivere le implicazioni delle diverse varianti - L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con l’Oncologia del Policlinico, diretta dal professor Massimo Dominici è stata protagonista di uno studio internazionale che ha dimostrato come le mut ... temponews.it

Noduli al seno, non sempre è tumore, ma l’approfondimento è necessario - Scoprire un nodulo al seno può spaventare, ma nella maggior parte dei casi si tratta di formazioni benigne come il fibroadenoma. leccesette.it

Nei tumori a seno e ovaio uno su dieci è ereditario, ma l’accesso alla consulenza genetica non è accessibile a tutti https://www.maipiusole.sardegna.it/it/news/italia-ed-estero/tumori-a-seno-e-ovaio-uno-su-dieci-e-ereditario - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.