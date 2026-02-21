Sla un libro da 7mila euro | storia di coraggio e ricerca speranza

Francesco Menotti, di Mondolfo, ha deciso di scrivere un libro sulla sua lunga lotta contro la Sla, una malattia che lo ha accompagnato per dieci anni. La pubblicazione, venduta a 7.000 euro, raccoglie il suo racconto di resistenza e speranza, coinvolgendo anche altri pazienti e famiglie. Tutti i proventi della vendita vengono destinati alla ricerca e al sostegno delle persone colpite. Il volume rappresenta un esempio di solidarietà concreta e impegno personale.

Una Battaglia Sla di Pagine e Solidarietà: Il Libro che Dona Speranza e Sostegno. Un libro racconta la storia di Francesco Menotti, un uomo di Mondolfo che ha affrontato per un decennio la Sclerosi Laterale Amiotrofica, e devolve i proventi della sua vendita alla ricerca e all’assistenza dei pazienti. L’opera, intitolata “Vita di un guerriero”, ha già permesso di raccogliere quasi 7.000 euro destinati al Centro Nemo di Ancona e all’Azienda ospedaliero universitaria di Modena, unendo la forza della narrazione alla concretezza del sostegno medico e scientifico. È un racconto di coraggio, resilienza e profonda umanità quello che emerge dalle pagine di “Vita di un guerriero”, un libro scritto a quattro mani da Francesco Menotti, 57enne di Mondolfo, e Massimo Papolini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Poesia e coraggio oltre la Sla: il messaggio di speranza di Luca Neri attraverso un libro

Leggi anche: Ricerca: da Arisla 830mila euro per 6 nuovi progetti sulla Sla

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.