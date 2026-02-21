Sla un libro da 7mila euro | storia di coraggio e ricerca speranza
Francesco Menotti, di Mondolfo, ha deciso di scrivere un libro sulla sua lunga lotta contro la Sla, una malattia che lo ha accompagnato per dieci anni. La pubblicazione, venduta a 7.000 euro, raccoglie il suo racconto di resistenza e speranza, coinvolgendo anche altri pazienti e famiglie. Tutti i proventi della vendita vengono destinati alla ricerca e al sostegno delle persone colpite. Il volume rappresenta un esempio di solidarietà concreta e impegno personale.
Una Battaglia Sla di Pagine e Solidarietà: Il Libro che Dona Speranza e Sostegno. Un libro racconta la storia di Francesco Menotti, un uomo di Mondolfo che ha affrontato per un decennio la Sclerosi Laterale Amiotrofica, e devolve i proventi della sua vendita alla ricerca e all’assistenza dei pazienti. L’opera, intitolata “Vita di un guerriero”, ha già permesso di raccogliere quasi 7.000 euro destinati al Centro Nemo di Ancona e all’Azienda ospedaliero universitaria di Modena, unendo la forza della narrazione alla concretezza del sostegno medico e scientifico. È un racconto di coraggio, resilienza e profonda umanità quello che emerge dalle pagine di “Vita di un guerriero”, un libro scritto a quattro mani da Francesco Menotti, 57enne di Mondolfo, e Massimo Papolini.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Poesia e coraggio oltre la Sla: il messaggio di speranza di Luca Neri attraverso un libro
Leggi anche: Ricerca: da Arisla 830mila euro per 6 nuovi progetti sulla SlaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La vita può volare oltre la Sla: l’ultima testimonianza di Pino Malara è il suo libro postumo; Diritti, dignità e qualità della vita: AISLA in Senato per cure palliative adeguate nella SLA; Vita di un guerriero, iniziativa sul tema della SLA del Gruppo Fuoritempo a San Michele al Fiume; Morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anni. Nell'aprile 2025 l'annuncio: Sono malato di Sla.
Quelle pagine da sfogliare contro la SLATutto pronto per la presentazione del libro che ripercorre la storia di Francesco Menotti, alle prese con la sclerosi laterale amiotrofica ... msn.com
SLA: Solo Lui può Aiutarci del siracusano Bisicchia al Salone Internazionale del Libro di TorinoDopo aver superato l’iter di selezione, il libro di Salvatore Bisicchia SLA: Solo Lui può Aiutarci approda al Salone Internazionale del libro di Torino, uno degli appuntamenti culturali più ... siracusanews.it
Mary Sangalli, affetta da #Sla da 18 anni, ha scritto per le Edizioni Ares un libro con gli occhi per dire che, nonostante tutte le sottrazioni che il suo corpo le ha imposto, desidera comunicare che la #vita è bella e ha un valore inestimabile x.com
Corriere della Sera. . Eric Dane, l'attore noto per «Grey's Anatomy» e «Euphoria» è morto a 53 anni a causa della Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. Il decesso è avvenuto giovedì 19 febbraio. La star, ha comunicato la famiglia, ha trascorso gli ultimi giorni circ - facebook.com facebook